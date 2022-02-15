Распространял фейки по заказу Кремля: СБУ разоблачила проплаченного российского агитатора (фото)

Действия злоумышленника должны были расшатать внутриполитическую ситуацию в Украине и создать "нужную информационную картинку" для России.

Служба безопасности Украины разоблачила гражданина Украины, который за средства распространял выгодные Кремлю фейковые материалы в СМИ и социальных сетях, а также организовывал акции по заранее подготовленному сценарию российских кураторов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что украинец изображал "журналиста" и "лидера мнений". Инструкции злоумышленник получал через электронные каналы связи, а оплату – через запрещенные в Украине электронные кошельки. Отчитывался злоумышленник перед своими кураторами через специально созданный Telegram-канал.

"В начале его сотрудничества с кураторами он получал указания навязывать прокремлевский взгляд на события в Украине, манипулировать общественным мнением украинцев, в первую очередь, накануне важных международных встреч со странами-партнерами", — говорится в сообщении СБУ.

Так, в частности, злоумышленник неоднократно выступал в эфирах российских и украинских телеканалов, которые сейчас находятся под санкциями и продвигал идею о якобы пребывании Украины под внешним управлением. Так называемый "журналист" открыто обвинял украинских военных в обстрелах мирного населения на оккупированных территориях.

Такие же заявления и месседжи злоумышленник продвигал через рейтинговые Telegram-каналы. За это он получал отдельную оплату.

Как оказалось, пророссийский агитатор также регулярно уезжал за границу для личных встреч с российскими кураторами.

"С ними он обсуждал детали "информкампаний" и получал наличные для финансирования преступных акций", — сообщают в СБУ.

В дальнейшем злоумышленник получил "повышение" среди российских кураторов и начал организовывать проплаченные фейковые акции протеста в столице. Для этого, в частности, нанимал для "массовки" людей, которые должны имитировать социальное недовольство действующей властью.

Последней задачей пророссийского агитатора было начать сбор подписей за импичмент действующего Президента. Так, злоумышленник собирался за денежное вознаграждение подделать более миллиона подписей якобы от имени украинцев.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. В СБУ отмечают, что в ходе обысков правоохранители обнаружили средства связи, компьютерную технику, флэш-носители и накопители, данные из которых подтверждают преступную деятельность.

СБУ

СБУ

Напомним, ранее в Киеве был разоблачен мужчина, работавший на кураторов из России. Подозреваемый оказывал помощь представителям иностранной организации в проведении подрывной деятельности в ущерб информационной безопасности страны.

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