Распространял информацию о ВСУ в своем Telegram: СБУ задержала жителя Донбасса

СБУ задержала жителя Покровского района Донецкой области — сторонника российских войск в Украине. Он после начала полномасштабного вторжения РФ стал администратором прокремлевского телеграмм-канала. Там разглашал информацию о расположении ВСУ на востоке.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Злоумышленник в канале размещал электронные карты с обозначениями нахождения и движения войск ВСУ на Авдеевском направлении. Он по собственной инициативе ездил на местность, где скрыто фиксировал локации украинских защитников. Также он опубликовал сведения о последствиях российских воздушных ударов по территории района. В этих сообщениях он "засвечивал" координаты пострадавших объектов с привязкой к местности.

Среди основных пользователей ресурса были боевики российских формирований, а также представители спецслужб страны-агрессоры.

Кроме того, путинский сторонник использовал собственный канал для распространения фейков по общественно-политической ситуации в Донецкой области.

Служба безопасности Украины задержала администратора прокремлевского телеграмм-канала, разглашавшего информацию о расположении ВСУ. / Фото: СБУ

Злоумышленнику сообщили о подозрении за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины в условиях военного положения. Он находится под стражей. Злоумышленнику грозит до восьми лет заключения.

Как сообщалось, украинские правоохранители задержали предателя из Херсона, участвовавшего в репрессиях оккупантов против украинцев. Уже во время обысков у мужчины нашли наличными более полумиллиона гривен.

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