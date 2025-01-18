Распространял российскую пропаганду: СБУ сообщила о подозрении экс-ведущему телеканалов Медведчука

СБУ сообщила о подозрении экс-ведущему телеканалов Виктора Медведчука и Евгения Мураева, распространявшего российскую пропаганду после начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщили в ведомстве.

Подозреваемый работал ведущим на телеканалах "Наш" и "NewsOne", принадлежавших Виктору Медведчуку и Евгению Мураеву, а после их запрета создал канал на YouTube.

"Блогер регулярно приглашал на свои эфиры пророссийских "политэкспертов", значительная часть из которых сейчас скрывается в РФ. Во время интервью и сам автор, и гости студии неоднократно пытались оправдать вооруженную агрессию России против Украины, а также военные преступления россиян, в том числе ракетные удары по гражданской инфраструктуре нашего государства", – сообщили в СБУ.

Правоохранители не называют имени фигуранта, однако сегодня "Суспільне" сообщало об обысках СБУ у Макса Назарова, настоящее имя которого - Назар Диордица. Фото, предоставляемые "Суспільне" и СБУ, показывают похожую фигуру.

Кроме того, частым гостем фигуранта был еще один прокремлевский блогер, в феврале 2024 года уже получивший подозрение от следователей СБУ. Тогда суд избрал для него меру пресечения – домашний арест, но впоследствии блогер продолжил распространять кремлевскую пропаганду.

Судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила преступную деятельность обоих.

Им предъявлены подозрения в оправдывании российской агрессии и глотификации ее участников, наказываемой до 8 лет заключения с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

Напомним, СБУ задержала в Киеве последователя "Партии Шария", призвавшего к насильственному захвату власти в Украине и убийству руководителей государства.