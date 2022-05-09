Распространяли фото и видео ракетных обстрелов: во Львове четверо мужчин попали в "фильтрационный лагерь" СБУ

СБУ еще раз предупреждает о запрете фото/видео фиксации при осуществлении ракетных ударов.
Спецслужба оперативно обнаруживает "видеоспециалистов", которые выкладывают кадры ракетных ударов в Интернет.
Так, Управление СБ Украины во Львовской области задержало мужчин, распространявших фото и видео ракетных ударов
"Постоянные напоминания в социальных сетях и медиа о запрете проведения стримов или фото/видео съемок в момент авиаобстрелов не исчезают из виду, однако есть такие, кто упорно это игнорирует", — сообщили в Управлении.
После таких видеокадров "режиссеры" оказываются в фильтрационных пунктах стражей порядка, где могут подумать над своими поступками.
Напоминаем, что такая недобросовестная деятельность дает врагу возможность проанализировать совершенные обстрелы и провести анализ поражения объектов.
"Если у вас оказались такие видеоматериалы, не распространяйте их в соцсетях, а присылайте правоохранителям. Не помогайте врагу", — в очередной раз сообщают правоохранители.
Напомним, 26 апреля в Северодонецке был обнаружен священнослужитель, который сотрудничал с оккупантами – сдавал им позиции украинских военных.
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