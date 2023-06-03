Распространяли кремлевскую пропаганду в Украине: разоблачены семь российских интернет-агентов (фото)

Основную часть деструктивных материалов агитаторы брали из российских интернет-ресурсов и использовали для расшатывания общественно-политической обстановки в разных регионах Украины.

Служба безопасности нейтрализовала информационно-подрывную деятельность еще семерых вражеских агитаторов, распространявших прокремлевский контент в соцсетях.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Основную часть деструктивных материалов интернет-агентов брали из российских интернет-ресурсов и использовали для расшатывания общественно-политической обстановки в разных регионах Украины.

В Киеве разоблачена жительница города, которая на собственной странице в запрещенной соцсети "Одноклассники" регулярно оправдывала вооруженную агрессию РФ против Украины. Также она публиковала призывы к захвату украинских органов власти и изменению границы. В настоящее время ей сообщили о подозрении сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

В Сумской области заблокирована пропагандистская деятельность жителя областного центра. Через свой аккаунт в Facebook он размещал нарративы кремля о якобы "гражданской войне" в Украине и героизировал террориста Захарченко.

На Днепропетровщине задержаны еще три вражеских приспешника, которые поддерживали агрессивную войну против Украины и призывали к сотрудничеству с российскими оккупантами. Кроме того, один из злоумышленников публиковал сообщения, в которых распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве Украины и восхвалял руководителей кремля.

В Тернополе разоблачен интернет-агитатор, дискредитировавший украинских защитников, защищавших Мариуполь. При этом фигурант был участником ряда общественных объединений и инициатив, связанных с коллаборантом Стремоусовым и лидером фейкового "народовластия" Балахниным.

В Николаевской области разоблачен директор местного предприятия, который в "Одноклассниках" активно призывал к захвату территории Украины. По данным следствия, фигурант является уроженцем Макеевки Донецкой области. После временной оккупации города он поддерживал связь с местными коллаборантами.

По всем разоблаченным фактам продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступлений и привлечению виновных к ответственности.

Напомним, ранее в Киеве был разоблачен мужчина, работавший на кураторов из России. Подозреваемый оказывал помощь представителям иностранной организации в проведении подрывной деятельности в ущерб информационной безопасности страны.

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