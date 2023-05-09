"Рассаду не спешите сажать": синоптик предупредила о заморозках в ближайшую ночь и сказала, когда потеплеет

По словам Диденко, потеплеет в Украине только в конце недели.

Синоптикиня Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине в среду, 10 мая.

Об этом она написала в Facebook.

По ее прогнозу, в ночь на 10 мая в западных, северных, центральных областях (кроме Полтавщины и Днепра с районами), а также в Одесской и Николаевской областях ожидаются заморозки.

В течение дня, 10 мая температура воздуха будет +11+14 градусов, на Закарпатье +14+17, а холодное всего будет в Луганской области и части Донетчины, +7+11 градусов.

Дожди ожидаются ночью на юго-востоке и юге. Днем в среду осадки распространятся на большинство областей Украины. Лишь в западной части и на севере – без существенных осадков или небольшой дождь.

В Киеве 10 мая ночью температура воздуха будет +3+5 градусов, в окрестностях столицы возможны заморозки. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +14 градусов. Без существенных осадков, разве что в отдельных районах возможен небольшой дождь.

Когда ожидать потепления

По словам Диденко, ближе к концу недели в Украине потеплеет.

"С 12 мая температура воздуха наконец-то повысится!. В субботу-воскресенье – теплые планы. Май наконец-то улыбнется нам теплой прекрасной погодой. О возможных дождях буду писать.А пока — завтра ночью заморозки, выходными — потепление", — отметила синоптик.

Ранее синоптикиня Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, когда в Украину придет настоящее потепление.

Читайте также: