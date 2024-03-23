"Рассчитано на зазомбированное население": ГУР о заявлении Путина, что террористы бежали в Украину

Есть все признаки того, что это деятельность русских спецслужб.

В Главном управлении разведки прокомментировали заявления российского диктатора Путина о том, что якобы исполнители теракта в Подмосковье бежали в Украину.

В эфире телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что подобные заявления "не выдерживают никакой критики".

"Для этого не нужно быть экспертом по вопросам безопасности. Более двух лет идет полномасштабная война, приграничные территории насыщены вражескими войсками, спецагентами, представителями спецслужб, силовиками", — заявил Юсов.

Он напомнил, что линия границы заминирована, наблюдение ведется всеми средствами, включая аэроразведку, с обеих сторон.

"Такие области, как Белгородская и Курская, вообще сейчас являются зоной активных боевых действий после последних событий. И, разумеется, эта версия не выдерживает критики, это понимают все в мире, кроме возможно зомбированного российского населения", — отметил Юсов.

По его мнению, есть все признаки того, что это деятельность российских спецслужб.

"Далее, по всей вероятности, будет нагнетание истерии, закручивание гаек и ликвидация даже формальных остатков гражданских прав и свобод", — заявил Юсов.

Вместе с тем такие действия не будут иметь никакого влияния на ход войны.

Кроме того, Путину нужен этот теракт, чтобы пытаться изменить ситуацию на международной арене.

Напомним, ранее сообщалось, что российскому телевидению показали фейк с Даниловым, якобы подтверждающим причастность Украины к теракту.

Кроме того, мы ранее информировали, что о теракте в Москве заранее предупреждали не только западные дипломаты.

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