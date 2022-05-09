"Рассчитываем в июне на положительный ответ": Зеленский о получении Украиной статуса кандидата в члены ЕС

"Рассчитываем в июне на положительный ответ": Зеленский о получении Украиной статуса кандидата в члены ЕС

По словам Урсулы фон дер Ляен, скорость Украины стимулирует и Еврокомиссию действовать так же быстро.

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает в июне получить положительный ответ о получении Украиной статуса кандидата в члены ЕС.

Об этом президент заявил в обращении 9 мая.

"Сегодня мы сделали еще один шаг – очень важный и не просто формальный – на нашем пути в Европейский Союз. Украина передала вторую часть ответов на специальный опросник, который должна заполнить каждая страна, стремящаяся быть частью ЕС. Обычно на это тратятся месяцы и месяцы. Но мы сделали все за считанные недели", — подчеркнул президент.

Зеленский сообщил, что именно сегодня, 9 мая, разговаривал о нашей европейской интеграции и с Шарлем Мишелем – президентом Европейского Совета – и с Урсулой фон дер Ляен – президентом Еврокомиссии. Выразил им благодарность от имени всего Украинского народа за поддержку нашей страны. За внимание к нашим нуждам и особенно сейчас – в это сложное время войны.

"Они прекрасно отдают себе отчет в том, что эта война не только за нашу свободу, но и за свободу всех европейцев. Урсула отметила, что поражена скоростью, с которой наши чиновники заполнили опросник. И я был рад услышать от нее, что наша скорость стимулирует и Еврокомиссию поступать так же быстро. Рассчитываем в июне получить положительный ответ на приобретение нашей страной статуса кандидата в члены ЕС", - резюмировал он.

Напомним, Украина заполнила вторую часть опросника для вступления в ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал ее во время разговора с президентом Еврокомиссии видеосвязью.

Сегодня мы сделали еще один важный шаг – обращение Зеленского за 9 мая

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