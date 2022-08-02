Расшатывала обстановку в Украине: СБУ ликвидировала миллионную ботоферму, работавшую по заказу политсилы

СБУ обезвредила организованную группировку, создавшую миллионную ботоферму для дискредитации руководства Украины и расшатывания общественно-политической ситуации.
Злоумышленники массово распространяли через интернет дезинформацию, в том числе о деятельности высшего военно-политического руководства страны. Ботоферму использовали также представители российских спецслужб. В частности, через ботов они распространяли фейковые новости о ситуации с фронтами и проводили другие информационные диверсии.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
Среди последних "операций" злоумышленников:
- распространение контента о якобы конфликте между руководством ОП и Главнокомандующим ВСУ;
- проведение кампании по дискредитации первой леди – Елены Зеленской.
Для разгона деструктивного контента злоумышленники администрировали более 1 млн собственных ботов, а также многочисленные группы в соцсетях с аудиторией почти 400 тыс. пользователей.
Руководителя преступной группы разоблачили, им оказался гражданин России, проживавший в Киеве и позиционировавший себя как "политический эксперт". Мужчина он организовал информационно-подрывную деятельность по заказу одной из отечественных политических сил. Для координации преступных действий он был на "связи" с нынешним народным депутатом, входящим в близкое окружение бывшего руководства Украины.
Установлено, что российский политтехнолог создал специальное программное обеспечение. С его помощью участники группы управляли в автоматическом режиме неограниченным количеством анонимных аккаунтов в наиболее популярных соцсетях.
Для маскировки противоправной деятельности злоумышленники обустроили оборудование в разных городах – Киеве, Харькове и Виннице.
Кроме того, "политэксперт" неоднократно обнародовал деструктивную пропаганду от своего имени, лично выступая на медиа-ресурсах, подконтрольных его "кураторам".
Во время обысков по местам нахождения организаторов преступления правоохранители изъяли:
- аппаратно-программный комплекс, обеспечивавший функционирование ботофермы;
- 5000 сим-карт, которые злоумышленники использовали для создания и последующего ведения технических аккаунтов;
- 200 "Proxy"-серверов для подмены IP-адресов и избегание блокировки соответствующих интернет-ресурсов.
В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия по привлечению к ответственности всех организаторов ботофермы.
Напомним, в Киеве разоблачили бывшего заместителя председателя Днепропетровской областной государственной администрации, незаконно продававшего военную амуницию. Мужчину задержали при попытке продать бронежилеты на сумму более 600 тысяч гривен.
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