Расширение полномочий ТЦК и новые штрафы за нарушение военного учета: нардепы готовят еще один закон

Нардеп саркастически заметил, что согласно этому законопроекту за нарушение правил военного учета можно оштрафовать едва ли не всех мужчин.

18 мая вступает в силу измененное законодательство о мобилизации. Сателлитный законопроект №10379, прошедший первое чтение 10 апреля, предусматривает увеличение штрафов за нарушение правил военного учета.

В случае принятия этого законопроекта, полномочия ТЦК будут значительно расширены, особенно относительно вопроса штрафов для уклонистов и нарушителей военного учета.

Об этом рассказал нардеп, член Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук (фракция "Голос") в эфире ток-шоу "Украинская правда".

"Было обсуждение законопроекта на уровне комитета около месяца назад. Его раскритиковали полностью, потому что "аппетиты" Кабмина были признаны неадекватными. Потому что они там "нарисовали" штрафы до 400 тысяч гривен. Таких штрафов не существует в природе в Украине. Также они хотели уголовную ответственность за отказ от прохождения ВВК, админарест на трое суток — они хотели какие-то тиранические действия, которые в Украине невозможно ввести. Это им завернули", — говорит Осадчук.

По его словам, в подготовке ко второму чтению комитет убрал из правительственной версии законопроекта ряд наиболее жестких норм.

"Мы полностью убрали уголовную ответственность за отказ от ВВК. Вообще эта тема закрыта. Мы убрали все эти новации об административном аресте, потому что большое желание было арестовывать на трое суток, это мы полностью убрали", — сказал член комитета.

Какой размер штрафов

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Также снижен максимальный размер штрафов за нарушение правил военного учета в 4-5 раз.

"Но они (штрафы) все равно остались большими. Для физических лиц на период военного положения это вплоть до 25 500 гривен, а для юридических лиц там чуть ли не до 60 000. То есть уровень штрафов значительный, он примерно в 5 раз больше действующего уровня", — сказал Осадчук.

За что будут штрафовать

Нардеп саркастически заметил, что согласно этому законопроекту за нарушение правил военного учета оштрафовать могут едва ли не всех мужчин. Ведь многие украинцы нарушали требование сообщать в военкомат о существенных изменениях (смена места жительства, получение документов об образовании, загранпаспорта и т.п.).

"Насколько я читаю закон, то в принципе можно оштрафовать всех... Я думаю что 99% мужчин призывного возраста за последние 10-20 лет — у них были подобные ситуации, они абсолютно нормальные. И что-то мне подсказывает, что в течение 7 дней после возникновения таких обстоятельств никто не бежал в военкомат и не сообщал об этом. То есть, де-факто все мы являемся нарушителями", — считает Осадчук.

Какой механизм наложения штрафа

"Основное новшество законопроекта, который поддержал комитет: по действующему закону для того, чтобы привлечь к административной ответственности, нужно лицо, его присутствие. Надо составить протокол об административном правонарушении и уже на основании этого протокола выдается постановление, которое уже является документом для взыскания денег. Так вот, по требованию Генштаба и Минобороны процедуру составления протокола убрали", — рассказал Осадчук.

Нардеп уточнил, что таковы прецеденты в законодательстве. К примеру, в случае наложения штрафов относительно превышения скорости с использованием фотофиксации нарушения.

"Сейчас схема такая, что ТЦК получит право выписывать сразу постановление о привлечении к ответственности, направляет вам, если вы его не оплачиваете, — исполнительная служба, блокирование счетов и так далее. То есть именно таким инструментом Кабмин будет достигать того очень токсичного варианта, о котором все говорили и все были против — блокирование счетов, блокирование имущества. То есть, если вы не оплатили штраф, то через исполнительную службу все будет делаться", — пояснил депутат.

При этом Осадчук сомневается, что ТЦК справятся с наплывом людей, если все мужчины добросовестно пойдут обновлять свои данные.

Ранее в Генштабе дали советы украинцам, стоящим в очередях в ТЦК.

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