Рассказывал верующим о позициях ВСУ: митрополита Святогорской лавры УПЦ МП взяли под стражу

Иерарху Московского патриархата грозит до 8 лет лишения свободы.

Митрополит Святогорской лавры УПЦ МП Арсения (Яковенко), распространявший информацию о расположении ВСУ, был заключен под стражу.

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

"Уроженцу Республики Карелия РФ, который обоснованно подозревается в несанкционированном распространении информации о размещении Вооруженных Сил Украины, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога", — сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что в сентябре прошлого года настоятель Святогорской Свято-Успенской лавры УПЦ МП распространял информацию военного характера. В частности, во время своей проповеди он рассказал верующим о местонахождении блокпостов, а также подразделений ВСУ, СБУ, НПУ и Сил обороны Украины на территории Святогорской МГ.

Напомним, накануне СБУ сообщила о подозрении митрополиту Святогорской лавры УПЦ МП. К слову, СМИ пишут, что еще с 2019 года Арсений не признавал агрессию России, а войну на Донбассе называл "гражданской".

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