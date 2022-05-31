Рассказывала о расположении подразделений ВСУ: будут судить жительницу Марьинки

В Хмельницкой области злоумышленник обокрал семью переселенцев из Донбасса. В Донецкой области будут судить жительницу Марьинки, которая распространяла информацию о расположении подразделений Вооруженных сил Украины.

Следствие установило, что в апреле 2022-го 58-летняя женщина регулярно передавала своей подруге, проживающей в тимасово оккупированном Донецке, информацию о расположении подразделений ВСУ в Марьинке.

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

Отмечается: правонарушительница знала о том, что внук знакомой является боевиком "ДНР". Она отдавала себе отчет, что эта информация может навредить национальной безопасности Украины.

Прокуратурой завершено досудебное расследование по женщине по факту несанкционированного распространения информации о перемещении и расположении Вооруженных Сил Украины, по возможности их идентификации на местности, совершенном в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

Как сообщалось, в Житомирской области правоохранители задержали двух местных жителей, которые поддерживали государство-агрессорку. Как стало известно, в конце апреля правоохранители обнаружили 69-летнюю местную жительницу с пророссийской позицией. Она отрицала оккупацию военными РФ части территории Украины и призвала поддерживать государство-агрессорку.

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