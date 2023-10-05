Расследование дела Князева завершили: что известно

Задержанный бывший глава Верховного суда Всеволод Князев получил деньги за принятие положительного решения от олигарха Константина Жеваго через адвоката-посредника Олега Горецкого.

Об этом пишет ZN.UA.

Как отмечается, по делу проходят четыре судьи Большой палаты Верховного Суда – они проголосовали за решение в пользу Жеваго, у них были найдены меченые купюры.

"Адвокаты Князева неоднократно выходили с таким предложением к следствию. Но НАБУ и САП не могут предложить соглашение, которое бы устроило главного фигуранта дела", — говорится в сообщении.

Также читайте РФ одной ракетой убила более половины жителей села Гроза – прокуратура

Впрочем, дать показания на судей Верховного суда может только Князев. Его адвокаты не раз выступали с таким предложением к следствию. Но НАБУ и САП не могут предложить соглашение, которое бы их устроило.

"Но если следствие найдет какой-то механизм, чтобы Князев получил меньше, то он готов сдавать судей. Однако такого механизма в законодательстве на сегодняшний день нет, – уточняет источник. – Если бы законодатель усовершенствовал институт соглашений и мы смогли бы применить более низкий срок наказания, процесс расследования был бы разблокирован", — указано в сообщении.

Отметим, экспредседателю Верховного Суда Всеволоду Князеву, подозреваемому в получении взятки в размере 2,7 млн долларов, уменьшили размер залога до 75 миллионов гривен.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.