Расследование дела Князева завершили: что известно

Князева подозревают в получении взятки в размере 2,7 млн долларов.
Задержанный бывший глава Верховного суда Всеволод Князев получил деньги за принятие положительного решения от олигарха Константина Жеваго через адвоката-посредника Олега Горецкого.
Об этом пишет ZN.UA.
Как отмечается, по делу проходят четыре судьи Большой палаты Верховного Суда – они проголосовали за решение в пользу Жеваго, у них были найдены меченые купюры.
"Адвокаты Князева неоднократно выходили с таким предложением к следствию. Но НАБУ и САП не могут предложить соглашение, которое бы устроило главного фигуранта дела", — говорится в сообщении.
Впрочем, дать показания на судей Верховного суда может только Князев. Его адвокаты не раз выступали с таким предложением к следствию. Но НАБУ и САП не могут предложить соглашение, которое бы их устроило.
"Но если следствие найдет какой-то механизм, чтобы Князев получил меньше, то он готов сдавать судей. Однако такого механизма в законодательстве на сегодняшний день нет, – уточняет источник. – Если бы законодатель усовершенствовал институт соглашений и мы смогли бы применить более низкий срок наказания, процесс расследования был бы разблокирован", — указано в сообщении.
Отметим, экспредседателю Верховного Суда Всеволоду Князеву, подозреваемому в получении взятки в размере 2,7 млн долларов, уменьшили размер залога до 75 миллионов гривен.
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