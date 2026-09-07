Расследование "Карфаген": суд избрал меру пресечения водителю чиновника Офиса генпрокурора

Сергей Куцый в суде 7 сентября / © Суспільне

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Высший антикоррупционный суд 7 сентября избрал меру пресечения Сергею Куцому — водителю чиновника Офиса генпрокурора Сергея Крапивы и фигуранту расследования НАБУ «Карфаген». Следствие считает Куцого причастным к «крышеванию» сети мошеннических кол-центров.

Об этом сообщило «Суспильне».

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Суд постановил взять Куцого под стражу до 3 ноября, в то же время предусмотрев возможность внесения залога в размере 3 млн грн.

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Прокурор настаивал на содержании фигуранта дела «Карфаген» под стражей или залоге в 20 млн грн.

«Куцый — это лицо, которое каждый день выполняло задачи Крапивы. Личность четко осознавала свои действия», — утверждал прокурор.

Сторона обвинения считает, что Куцый может скрываться от органов следствия, оказывать давление на свидетелей или уничтожить доказательства, которые могут иметь значение для дела.

«Куцый осведомлен о круге общения Крапивы, был в курсе его жизнедеятельности. Относительно уничтожения доказательств есть разговор о детализированных мерах обеспечения, в частности, разговор о кибербезопасности и защите телефонов. Говорили, в частности, о дистанционной очистке телефона. Что касается влияния на свидетелей, то разговор о подготовке жены и матери (Куцого, — ред.)», — рассказал прокурор.

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В чем именно подозревают Сергея Куцого?

По версии следствия, Куцый, связываемый с псевдонимом «Камрад» на пленках НАБУ, причастен к участию в преступной организации и легализации имущества, полученного преступным путем. Правоохранители утверждают, что с октября 2025 года по сентябрь 2026-го он был участником преступной организации, которая обеспечивала работу сети мошеннических кол-центров.

Обвинение также обращает внимание на вероятное получение взятки Куцым от деятельности этих кол-центров. В частности, следствие ссылается на разговоры, которые, по его утверждению, свидетельствуют о систематическом получении денег и передаче средств другим лицам. В дальнейшем эти деньги якобы поступали на счета физических лиц-предпринимателей.

В свою очередь защита Куцого утверждает об отсутствии доказательств «крышивания» мошеннических кол-центров и получения водителем взятки.

Напомним, 6 сентября ВАКС арестовал заместителя руководителя Департамента международного сотрудничества Офиса генпрокурора Сергея Крапиву по делу о «крышевании» мошеннических кол-центров с возможностью внесения 120 млн грн залога.

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По данным САП, Кропива был доверенным лицом генпрокурора Руслана Кравченко: следствие зафиксировало разговоры Крапивы о координации ремонта в доме Кравченко в Козине, помощи с визой для его супруги и организации дня рождения в Мадриде.

Дело «Карфаген» о «крышевании» мошеннических кол-центров

Напомним, накануне НАБУ и САП разоблачили преступную организацию во главе с руководителем структурного подразделения Офиса генпрокурора, которая системно брала миллионные взятки за «крышевание» мошеннических кол-центров. Схема действовала с середины 2025 года с привлечением действующих прокуроров и неофициальных лиц.

По версии следствия, полученные средства фигуранты легализовали через приобретение элитной недвижимости, драгоценностей и оформление активов на подставных лиц и ФЛП на общую сумму более 42 млн грн. Участники группировки контролировали уголовные производства по киберпреступлениям, защищали свои кол-центры, имитировали борьбу с ними для медиа и лоббировали кадровые назначения в государственных структурах, в частности в налоговой.

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