Расследование по делу "Роттердам+" завершено: кто среди подозреваемых

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 22 сентября завершили расследование по делу "Роттердам+" и открыли материалы для ознакомления стороне защиты.
Следует отметить, что после решения Апелляционной палаты ВАКС руководитель САП Александр Клименко отменил решение о закрытии производства.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.
В списке подозреваемых – шесть человек. Их действия квалифицированы по уголовной статье о злоупотреблении служебным положением. Представителям частных компаний инкриминируют пособничество.
Среди подозреваемых:
- экс-председатель Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ);
- директор ГП "Оператор рынка" (на момент введения "Роттердам+" – член НКРЭКУ);
- начальник отдела НКРЭКУ;
- руководитель управления НКРЭКУ;
- заместитель коммерческого директора одной из частных компаний группы – ключевого оператора на рынке теплогенерации Украины;
- директор департамента одной из компаний указанной группы.
В чем суть и вред формулы "Роттердам+"
Напомним, что в 2016 году для расчета оптовой рыночной цены на электроэнергию НКРЭКУ утвердила формулу "Роттердам+". По версии следствия, в формулу были заложены расходы, которых на самом деле не было. Речь идет о расходах на транспортировку угля в Украину из порта в Роттердаме.
В результате использования такой методики исчисления в течение 2016-2017 годов конечные потребители переплатили более 18 млрд грн. Это подтверждено выводом экспертизы. В НАБУ отметили, что нанесенный из-за применения формулы в 2018-2019 годах ущерб будет расследован в отдельном производстве.
Кто придумал формулу
По данным следствия, принять такую формулу исчисления НКРЭКУ уговорили представители группы частных теплогенерирующих компаний, которые в итоге и получили сверхприбыли.
"Сначала регулятор не соглашался, понимая абсурдность включения расходов на транспортировку в тариф, однако в марте 2016 года на указанное предложение пристал. Как следствие, произошел рост тарифов на электроэнергию для промышленности, объектов социальной инфраструктуры, предпринимателей, что привело к удорожанию товаров и услуг для конечного потребителя, в том числе первой необходимости", – пояснили в НАБУ.
Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении четырем лицам, из-за которых ПАО "Центрэнерго" незаконно переплатило за природный газ 8,25 млн грн.
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