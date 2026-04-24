Расследование в 58-й бригаде на финишной прямой: в ВСП рассказали о судьбе фигурантов

Легендарная 58 ОМПБр имени гетмана Ивана Выговского / © Facebook/58-я бригада

Военная служба правопорядка (ВСП) отреагировала на сообщения о возможных правонарушениях в 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского. В настоящее время идет проверка фактов, часть из которых уже изучают правоохранительные органы.

Об этом говорится в сообщении Военной службы правопорядка в Telegram.

По распоряжению главнокомандующего ВСУ расследование ситуации в 58-й ОМПБр выходит на финальную прямую. В ведомстве уверяют: если факты противоправных действий подтвердятся, виновные понесут ответственность по закону.

Что известно в настоящее время

Большинство инцидентов, о которых ранее сообщали активисты и военные в Сети, уже находились в поле зрения правоохранителей.

На основе собранных материалов рассматривается вопрос об открытии уголовных дел.

Командование заявляет о «нулевой толерантности» к коррупции и нарушениям прав военнослужащих.

В Службе правопорядка также обратились к общественности и медиа с просьбой избегать преждевременных выводов и субъективных оценок. Военные отмечают, что распространение непроверенных данных враг может использовать для информационно психологических операций (ИПСО) против Вооруженных сил.

Арест заместителя командира 58-й бригады: в чем обвиняют

Напомним, неделю назад правоохранители задержали заместителя командира 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского. Его обвинили в получении взятки за содействие в переводе военнослужащего в свою воинскую часть. О задержании полковника ВСУ сообщили в Специализированной прокуратуре в области обороны восточного региона.

По информации следствия, 1 марта 2026 года подозреваемый высказал требование о передаче неправомерной выгоды в сумме 4000 долларов США за содействие в переводе в свою воинскую часть военнослужащего другой части.

В четверг, 16 апреля, полковник был задержан при получении второй части оговоренной неправомерной выгоды — 2000 долларов. По ходатайству прокурора к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере почти 1 миллион гривен — 998 400 грн.

Что говорят в бригаде

В 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского подтвердили задержание.

«Командование бригады полностью поддерживает и всячески способствует проведению досудебного расследования. Мы заинтересованы в скорейшем, всестороннем и объективном установлении всех обстоятельств дела», — говорится в сообщении.

В то же время военные напомнили о принципе презумпции невиновности.

«Любые окончательные выводы о виновности лица возможны исключительно после завершения всестороннего следствия и вступления в силу соответствующего решения суда», — подчеркнули в бригаде.

58-я отдельная мотопехотная бригада продолжает удерживать определенные рубежи обороны на Харьковском направлении.