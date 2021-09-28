Расследовать покушение на помощника Зеленского Украине помогают США и Великобритания — Ермак

"Мы узнаем, кто за этим стоял", — убежден Ермак.

Украинские правоохранители, расследующие покушение на жизнь первого помощника президента Сергея Шефира, сотрудничают с США и Великобританией.

Об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Преступление вызвало бешеную реакцию, мы получили много звонков со словами поддержки со стороны наших друзей, партнеров. Многие предложил свою помощь. И сегодня наши правоохранители сотрудничают с США и с Великобританией", — рассказал Ермак.

Он также выразил уверенность в том, что "мы узнаем, кто за этим стоял". "Но еще раз хочу повторить: за этим стояли силы, которые не хотят реформ в стране, (...) прекращения войны и (...) очистки страны от криминалитета", — добавил глава ОП.

Ермак также охарактеризовал обстрел автомобиля с Шефиром как "выстрелы в демократию и будущее Украины".

"Мы сильные и, безусловно, этот трусливый привет из 90-х, которым кто-то попытался или запугать, или что-то показать... эти тщетные попытки говорят о том, что мы на верном пути реального реформирования нашей страны", — высказался политик.

Обстрел автомобиля первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира произошел утром 22 сентября неподалеку от села Лесники. В машину попало 15 пуль, три из которых ранили водителя.

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