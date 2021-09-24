Расследовать покушение на Шефира украинским правоохранителям будет помогать ФБР

Следователи уже установили внешность преступника и узнали, что у него были сообщники.

Украинские правоохранители согласились принять помощь от США в расследовании покушения на жизнь первого помощника президента Сергея Шефира, чтобы побороть сомнения граждан и иностранных коллег в его объективности.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в программе "Свобода слова Савика Шустера".

"Мы ответили согласием на предложение американских партнеров, в частности, ФБР, сотрудничать с нами. Мы на контакте с ними, идет процесс ", — отметил он.

Также Евгений Енин сообщил, что упростить поиски исполнителя преступления должен его условный портрет, а также информация о его росте и весе, полученная в ходе исследования места, с которого он стрелял. Кроме того, правоохранители узнали, что у него были сообщники.

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"Мы исследовали тысячи телефонных звонков, которые в момент совершения преступления, или перед ним находились в соответствующих зонах. Мы понимаем, что преступник был не один", — отметил замминистра.

Напомним, Служба безопасности Украины взяла под свою охрану первого помощника президента Украины Сергея Шефира, на жизнь которого было совершено покушение.

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