Расследуются три случая гибели людей в ТЦК — омбудсмен
Уполномоченный по правам человека предполагает, что именно действия работников ТЦК и СП повлекли смерть гражданских граждан.
Правоохранители расследуют по меньшей мере три случая гибели гражданских людей в помещениях ТЦК и СП. Это произошло в Киевской области и в городе Днепре.
Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в комментарии Новости.LIVE
«На мой взгляд, есть все основания полагать, что именно действия работников ТЦК и СП повлекли гибель гражданских», — подчеркнул он.
По словам омбудсмена, по этим фактам открыты уголовные производства и ведется следствие.
Дмитрий Лубинец добавил, что в Днепре уже предъявлено обвинение работнику ТЦК из-за гибели мужчины.
«По моей информации, это не окончательная цифра подобных случаев в помещениях ТЦК СП», — подчеркнул омбудсмен.
Напомним, на Киевщине работник ТЦК за взятку выводил только что мобилизованных из помещения военкомата. За такую «услугу» он получил 2500 долларов.
Также СБУ задержала руководителя Житомирского областного ТЦК и СП, который требовал деньги с местного предпринимателя за то, чтобы не мобилизовать его работников.
Тем временем в Днепре полиция расследует инцидент с избиением 39-летнего мужчины, который заявил о причастности к этому работников ТЦК.