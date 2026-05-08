Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

Реклама

Правоохранители расследуют по меньшей мере три случая гибели гражданских людей в помещениях ТЦК и СП. Это произошло в Киевской области и в городе Днепре.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в комментарии Новости.LIVE

«На мой взгляд, есть все основания полагать, что именно действия работников ТЦК и СП повлекли гибель гражданских», — подчеркнул он.

Реклама

По словам омбудсмена, по этим фактам открыты уголовные производства и ведется следствие.

Дмитрий Лубинец добавил, что в Днепре уже предъявлено обвинение работнику ТЦК из-за гибели мужчины.

«По моей информации, это не окончательная цифра подобных случаев в помещениях ТЦК СП», — подчеркнул омбудсмен.

Скандалы с ТЦК — последние новости

Напомним, на Киевщине работник ТЦК за взятку выводил только что мобилизованных из помещения военкомата. За такую «услугу» он получил 2500 долларов.

Реклама

Также СБУ задержала руководителя Житомирского областного ТЦК и СП, который требовал деньги с местного предпринимателя за то, чтобы не мобилизовать его работников.

Тем временем в Днепре полиция расследует инцидент с избиением 39-летнего мужчины, который заявил о причастности к этому работников ТЦК.

Новости партнеров