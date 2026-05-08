Расследуются три случая гибели людей в ТЦК — омбудсмен

Уполномоченный по правам человека предполагает, что именно действия работников ТЦК и СП повлекли смерть гражданских граждан.

Богдан Скаврон
Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

Правоохранители расследуют по меньшей мере три случая гибели гражданских людей в помещениях ТЦК и СП. Это произошло в Киевской области и в городе Днепре.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в комментарии Новости.LIVE

«На мой взгляд, есть все основания полагать, что именно действия работников ТЦК и СП повлекли гибель гражданских», — подчеркнул он.

По словам омбудсмена, по этим фактам открыты уголовные производства и ведется следствие.

Дмитрий Лубинец добавил, что в Днепре уже предъявлено обвинение работнику ТЦК из-за гибели мужчины.

«По моей информации, это не окончательная цифра подобных случаев в помещениях ТЦК СП», — подчеркнул омбудсмен.

Скандалы с ТЦК — последние новости

Напомним, на Киевщине работник ТЦК за взятку выводил только что мобилизованных из помещения военкомата. За такую «услугу» он получил 2500 долларов.

Также СБУ задержала руководителя Житомирского областного ТЦК и СП, который требовал деньги с местного предпринимателя за то, чтобы не мобилизовать его работников.

Тем временем в Днепре полиция расследует инцидент с избиением 39-летнего мужчины, который заявил о причастности к этому работников ТЦК.

