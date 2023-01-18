Рассматриваем все возможные версии аварии: генпрокурор о падении вертолета в Броварах

В катастрофе погибли трое детей и руководство МВД: Монастырский, Лубкович, Енин.
Правоохранители рассматривают все возможные версии падения вертолета в Броварах 18 января.
Об этом сообщил генпрокурор Андрей Костин.
"В настоящее время на месте трагедии работают следователи и эксперты. Проводятся неотложные следственные действия. В настоящее время мы рассматриваем все возможные версии аварии вертолета. Досудебное расследование поручено следователям СБУ", — отметил он.
Костин подчеркнул, что дело находится под его личным контролем.
Падение вертолета в Броварах
Напомним, утром 18 января вjpkt детсада в Броварах упал вертолет ГСЧС. На его борту находились девять человек, в том числе руководство МВД: министр Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович. Все, кто был на борту вертолета, погибли.
Всего по состоянию на 10:00 утро известно о 18 погибших, среди которых трое детей, еще 29 человек получили ранения, 15 из которых — дети. Они находятся в больнице. По словам свидетелей трагедии, они видели на месте крушения окровавленных детей с ожогами.
Позже заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что вертолет ГСЧС летел с руководством МВД по делам "в одну из горячих точек, где сейчас продолжаются боевые действия".
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