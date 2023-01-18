Рассматриваем все возможные версии аварии: генпрокурор о падении вертолета в Броварах

Правоохранители рассматривают все возможные версии падения вертолета в Броварах 18 января.

Об этом сообщил генпрокурор Андрей Костин.

"В настоящее время на месте трагедии работают следователи и эксперты. Проводятся неотложные следственные действия. В настоящее время мы рассматриваем все возможные версии аварии вертолета. Досудебное расследование поручено следователям СБУ", — отметил он.

Костин подчеркнул, что дело находится под его личным контролем.

Падение вертолета в Броварах

Напомним, утром 18 января вjpkt детсада в Броварах упал вертолет ГСЧС. На его борту находились девять человек, в том числе руководство МВД: министр Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович. Все, кто был на борту вертолета, погибли.

Всего по состоянию на 10:00 утро известно о 18 погибших, среди которых трое детей, еще 29 человек получили ранения, 15 из которых — дети. Они находятся в больнице. По словам свидетелей трагедии, они видели на месте крушения окровавленных детей с ожогами.

Позже заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что вертолет ГСЧС летел с руководством МВД по делам "в одну из горячих точек, где сейчас продолжаются боевые действия".

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