Рассматривает ли Украина вопрос изменения границ: посол в США ответила

Ольга Стефанишина / © Getty Images

Украина не согласится на переговоры, предусматривающие изменение международно признанных границ страны или признание территориальных захватов агрессорской Россией.

Об этом заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина во время выступления на Global Women's Summit, сообщает "Интерфакс. Украина".

"Территориальная целостность Украины и смена украинских границ - не то, что может быть предметом переговоров. Мы говорим об остановке на существующей линии", - подчеркнула дипломат.

Стефанишина отметила, что возможные дискуссии могут касаться только технических деталей определения "линии остановки". Впрочем, заявила она, говорить о том, что Украина изменит границы и признает, что Россия добилась успеха в этой военной агрессии – не может быть приемлемой.

По ее словам, "можно говорить о каждом из 28 российских пунктов, но серьезно воспринимать их нет смысла".

"Мы сосредотачиваемся на другом", - сказала она.

Посол добавила, что Украина поддерживает лидерство президента США Дональда Трампа в процессе поиска решений. Впрочем, по ее словам, существуют риски, связанные с позицией Российской Федерации во время переговоров.

"Я боюсь того, что россияне никогда ни к чему не обязуются… И моя величайшая боязнь — что россияне будут продолжать затягивать время, играть в тактические игры", — подчеркнула Стефанишина.

Напомним, Axios со ссылкой на американского чиновника опубликовало мирный план для Украины и РФ по 28 пунктам. В нем говорится, что Крым, Луганск и Донецк будут признаны де-факто российскими. В Херсонской и Запорожской областях боевые действия будут заморожены вдоль линии соприкосновения.

The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских должностных лиц пишет, что Киев должен согласиться на значительные территориальные уступки в пользу России. В частности, документ предусматривает передачу РФ всей восточной части Донбасса , включая неоккупированные территории. Москва же обещает не нападать на Украину или другие страны Европы и закрепит это обещание в законодательстве.