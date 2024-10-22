Рассматривает ли Украина вступление в НАТО без оккупированных территорий: Зеленский расставил точки над "і"

Украина не обсуждает возможность получения членства в НАТО в обмен на временно оккупированные Россией территории нашего государства. Однако периодические "вбросы" на эту тему в западных медиа могут свидетельствовать о том, что у отдельных партнеров такие мысли могут быть — и таким образом они могут "зондировать" готовность Киева согласиться с таким вариантом.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

При этом, по его словам, Украина настаивает на приглашении к вступлению в НАТО еще до завершения войны — это засвидетельствует о полной поддержке Западом территориальной целостности нашего государства в международно признанных границах.

Когда главу государства спросили, выходили ли западные партнеры на него с прямым предложением о вступлении Украины в НАТО при условии фактического отказа от оккупированных Россией территорий, он заверил, что таких обсуждений у него не было. Однако, по мнению президента, то, что тема периодически всплывает в СМИ – не случайность.

"Мы не обсуждаем это. Но считаю, что эти вбросы в медиа не являются случайными. Видимо, такие мысли у некоторых партнеров могут быть. Поэтому напрямую они не коммуницируют со мной этот вопрос, но через медиа, разумеется, проверяют его градус. Думаю, здесь все зависит от украинского общества", – отметил Зеленский.

Он добавил, что Украина на всех площадках сейчас поднимает вопрос приглашения на вступление в НАТО.

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"На всех переговорах сейчас мы поднимаем вопросы наших гарантий безопасности. Лучше всего — это НАТО. Во время войны — приглашение, абсолютно открытое, с сильной позицией в любом формате дипломатии. Это приглашение, я считаю, не зависит от мнения России. Когда в этом будут уверены и еще некоторые партнеры — что они сильнее России — тогда у нас все будет в этом смысле положительно", — подчеркнул президент.

Зеленский также отметил, что при любом развитии событий – даже при условии начала разговора о частичном вступлении в НАТО без временно оккупированных территорий – о юридическом признании захваченной Россией части нашего государства как "российских регионов" речь не идет.

И именно чтобы подчеркнуть неукоснительную поддержку демократическими странами нерушимости территориальной целостности Украины, Зеленский, по его словам, предложил партнерам пригласить нашу страну вступить в Североатлантический альянс еще до завершения войны.

"Почему я подчеркиваю приглашение? Потому что оно дается стране в международно признанных границах. И это для меня принципиальная вещь: получить приглашение во время войны. Я считаю, что это сильная часть пакета, который мы предлагаем. Это не просто приглашение, а приглашение, пока война еще не закончилась. А уж какое вступление, как оно будет происходить, сколько — это следующий шаг, дипломатия. Могут быть разные форматы", – отметил глава государства.

Он добавил, что вопрос вступления Украины в НАТО обсуждал, в частности, с главой Пентагона Ллойдом Остином во время визита последнего в Киев. Пока в Альянсе по этому поводу единого мнения нет.

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"Мы видим сегодня консенсус большинства стран Альянса и сдержанную позицию нескольких стран. Будем с этим работать. Мы видим сегодня уверенность во Франции, поддержку Франции. Мы понимаем, что нас будут поддерживать британцы и считаем, что будут поддерживать итальянцы. Относительно реакции Германии, по нашему мнению, в целом, сегодня ситуация в большинстве зависит от Соединенных Штатов. Считаем, что у них идет консолидация их мнений относительно НАТО и это имеет влияние еще на, например, Венгрию и Словакию", — объяснил ситуацию Зеленский.

Он надеется, что позиция США относительно членства Украины в НАТО изменится в позитивную сторону для нашей страны после того, как в Штатах состоятся выборы президента.

"После выборов надеемся на более положительную реакцию США. Не из-за смены президента, а просто потому что фокус, внимание в Соединенных Штатах сейчас на выборах, и я считаю, что в любом случае любые резкие заявления со стороны США сегодня, наверное, неуместны или имеют вызовы. Считаю, что они не хотят лишних рисков. Что касается Германии — посмотрим. По моему мнению, нам всем придется много работать с немецкой стороной. Но все-таки Соединенные Штаты будут иметь на это влияние", — резюмировал глава государства.

Напомним, ранее французское издание Le Monde написало, что в случае победы Камалы Харрис на предстоящих президентских выборах в США Байден может начать работу над приглашением Украины в НАТО еще в переходный период. Кроме того, на мнение США может повлиять позиция Берлина.

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