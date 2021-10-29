"Рассматривает на телефоне врача фото дочери": в Днепре спасают роженицу с онкозаболеванием и коронавирусом

"Рассматривает на телефоне врача фото дочери": в Днепре спасают роженицу с онкозаболеванием и коронавирусом

Беременную женщину с лимфомой и коронавирусом доставили в больницу, где ей сделали кесарево сечение.

В Днепре в клинической больнице имени Мечникова медики спасают жизнь мамы и ее новорожденной дочери. Девочка родилась недоношенной, а у ее мамы – рак и коронавирус.

Об этом рассказал генеральный директор больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

В больницу Мечникова в Днепре доставили тяжелобольную беременную женщину из Павлограда. У нее лимфома, а также она заболела коронавирусом и имеет двустороннюю пневмонию. Врачи приняли решение делать кесарево сечение, чтобы спасти ребенка. В реанимации больницы на свет появилась девочка весом 1200 грамм и ростом 39 см. В настоящее время новорожденная дышит сама и начинает усваивать питание.

"Ее мама Ира в реанимации на аппарате ИВЛ, тяжелая ковид-пневмония, лимфома, кесарево. Сквозь трубу аппарата рассматривает на телефоне врача фото своей новорожденной дочери. Старшая 16-летняя дочь приходит в больницу, чтобы посмотреть на маму через окно. Нужно пройти очень трудный путь лечения коронавируса, онкозаболевания, становления новорожденной", — рассказал Сергей Рыженко.

Он добавил, что муж женщины работает в шахте, также переболел коронавирусом, но в легкой форме, потому что ранее привился.

Напомним, что в больнице Мечникова в Днепре спасают супругов с коронавирусом, которые приехали из Донецкой области. Мужчина в реанимации под кислородом, жена – в терапии.

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