Рассматривал дела Шеремета и Медведчука: что известно о судье Писанце, которого нашли мертвым

Рассматривал дела Шеремета и Медведчука: что известно о судье Писанце, которого нашли мертвым

Виталий Писанец рассматривал наиболее резонансные дела в Украине.

Вчера, 11 сентября, в селе под Киевом нашли мертвым судью Печерского райсуда 53-летнего Виталия Писанца. Правоохранители уже открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство".

ТСН.ua собрал главные факты из биографии погибшего судьи.

С 1998 по 2011 год Виталий Писанец был судьей Свердловского городского суда Луганской области. В 2011-м был назначен председателем этого суда. В 2012 году на Писанца напали и избили неизвестные. Его госпитализировали с переломом черепа и сильным кровоизлиянием. Отмечалось, что причиной нападения была его "профессиональная деятельность".

В 2015 году Писанца согласно указу президента перевели в Печерский райсуд Киева.

Виталий Писанец рассматривал наиболее резонансные дела в Украине.

В 2015 году Писанец принял решение о снятии ареста с $15 млн. в банке Александра Януковича. А в 2019 снял арест с имущества скандального экс-министра внутренних дел во времена Виктора Януковича Виталия Захарченко, который причастен к убийствам участников Революции Достоинства.

Судья в свое время отложил избрании меры пресечения экс-министру транспорта времен президентства Виктора Януковича Николая Рудьковского. Тогда как ветерану полка "Азов" Александру Демидову (позывной "Волков"), которого подозревали в нападении на Сергея Сивохо, Писанец назначил круглосуточный домашний арест.

Он проводил одно заседание по делу кума Путина Виктора Медведчука. Тогда рассматривали отвода другого судьи в деле нардепа.

В деле о гибели журналиста Павла Шеремета Писанец принимал решение о мерах фигурантам Юлии Кузьменко, Яне Дугарь и Андрею Антоненко. Адвокаты фигурантов заявляли об отводе судьи.

2 сентября 2021 года, в рамках дела об авиакатастрофе Ан-26 с курсантами в Харьковской области, он освободил из-под ареста генерала Александра Туринского, который возглавлял Харьковский национальный университет Воздушных сил. Судья отпустил его под личное обязательство.

Напомним, что в селе Погребы Киевской области нашли мертвым судью Печерского районного суда столицы Виталия Писанца.

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