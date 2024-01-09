Рассмотрение громкого законопроекта о мобилизации: что решили в Комитете по вопросам нацбезопасности

По словам Гончаренко, Минобороны согласилось с сохранением отсрочки для всех лиц с инвалидностью (включая 3 группу).

Сегодня, 9 января, состоялось заседание Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке, где рассматривали правительственный законопроект о мобилизации.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, принятие решения по мобилизационному законопроекту Комитетом было перенесено на завтра. Таким образом, документ завтра, скорее всего, еще не попадет на рассмотрение Рады.

"Минобороны в своих предложениях соглашается с сохранением отсрочки для всех лиц с инвалидностью (включая 3 группу)", – сообщил нардеп.

Депутат от "Голоса" Ярослав Железняк также подтвердил, что Комитет обороны сегодня завершил заседание и перенес вопрос о мобилизации на завтра.

"Соответственно завтра (вероятнее всего) подготовят решение по рекомендации принятия правительственного закона за основу с предложениями от Комитета (которые должны быть учтены до второго чтения), и в зал законопроект пойдет 11 января на голосование в первом чтении", – отметил он.

Ранее говорилось, что в законопроекте о мобилизации есть проблемы с половиной пунктов.

Напомним, юрист Ростислав Кравец указал на недостатки и коррупционные риски законопроекта о мобилизации.

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