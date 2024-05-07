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Рассмотрение скольких дел остановили из-за мобилизации обвиняемых: статистика впечатляет

Рассмотрение скольких дел остановили из-за мобилизации обвиняемых: статистика впечатляет

Суд закрыл тысячи дел из-за мобилизации обвиняемых/Иллюстративное фото / Фото: iStock

Из-за добровольной мобилизации наказания избегают не только мелкие воры и хулиганы, но также насильники и убийцы.

В Украине прекращено около 11 тысяч уголовных дел, обвиняемые по которым изъявили добровольное желание пойти на фронт.

Об этом пишет NGL.media.

Среди прекращенных судами дел почти каждое пятое открыто за кражу. В топе также смертельные ДТП и торговля наркотиками.

Тем не менее есть и значительное количество коррупционных и экономических преступлений. В то же время авторы статьи обнаружили несколько дел по тяжким статьям, в частности, сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних и заказные убийства.

По данным Госреестра судебных решений, общая картина закрытых из-за мобилизации уголовных дел такова:

  • воровство – 2187;
  • ДТП с пострадавшими – 766;
  • торговля наркотиками – 757;
  • легкие телесные повреждения – 541;
  • дезертирство – 439;
  • тяжкие телесные повреждения – 394;
  • грабеж – 370;
  • приобретение наркотиков – 367;
  • торговля оружием – 342;
  • мошенничество – 321;
  • угон авто – 315;
  • присвоение, растрата – 282;
  • хулиганство – 281;
  • получение взятки – 267;
  • разбой – 241;
  • средние телесные повреждения – 239;
  • домашнее насилие – 200;
  • умышленное убийство – 185;
  • предложение взятки – 130;
  • подделка документов – 123.

Из всего количества прекращенных дел журналисты изучили 400 случаев. Выяснилось, что почти 25% обвиняемых по этим делам совершили преступления, находясь в статусе военнослужащих.

Напомним, Рада приняла за основу законопроект о мобилизации осужденных. В тексте к документу отмечается, что "среди этих людей есть мотивированные и патриотически настроенные граждане".

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