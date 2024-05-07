Рассмотрение скольких дел остановили из-за мобилизации обвиняемых: статистика впечатляет

Из-за добровольной мобилизации наказания избегают не только мелкие воры и хулиганы, но также насильники и убийцы.
В Украине прекращено около 11 тысяч уголовных дел, обвиняемые по которым изъявили добровольное желание пойти на фронт.
Об этом пишет NGL.media.
Среди прекращенных судами дел почти каждое пятое открыто за кражу. В топе также смертельные ДТП и торговля наркотиками.
Тем не менее есть и значительное количество коррупционных и экономических преступлений. В то же время авторы статьи обнаружили несколько дел по тяжким статьям, в частности, сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних и заказные убийства.
По данным Госреестра судебных решений, общая картина закрытых из-за мобилизации уголовных дел такова:
- воровство – 2187;
- ДТП с пострадавшими – 766;
- торговля наркотиками – 757;
- легкие телесные повреждения – 541;
- дезертирство – 439;
- тяжкие телесные повреждения – 394;
- грабеж – 370;
- приобретение наркотиков – 367;
- торговля оружием – 342;
- мошенничество – 321;
- угон авто – 315;
- присвоение, растрата – 282;
- хулиганство – 281;
- получение взятки – 267;
- разбой – 241;
- средние телесные повреждения – 239;
- домашнее насилие – 200;
- умышленное убийство – 185;
- предложение взятки – 130;
- подделка документов – 123.
Из всего количества прекращенных дел журналисты изучили 400 случаев. Выяснилось, что почти 25% обвиняемых по этим делам совершили преступления, находясь в статусе военнослужащих.
Напомним, Рада приняла за основу законопроект о мобилизации осужденных. В тексте к документу отмечается, что "среди этих людей есть мотивированные и патриотически настроенные граждане".
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