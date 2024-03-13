Рассмотрение снова затягивается: нардеп назвал срок, когда могут принять законопроект о мобилизации

По словам Железняка, документ, скорее всего, будет принят во второй половине апреля, а вступит в силу он в середине мая.

Комитет ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Украины отменил заседание 13 марта, на котором нардепы должны рассматривать поправки к законопроекту о мобилизации. Теперь принятие документа затягивается еще на более долгое время – вероятно, вплоть до середины апреля.

Об этом заявил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, передает "Эспрессо".

"Комитет отменили сегодня, сейчас рассмотрено менее 10% поправок. Что мешает властям это сделать быстрее – у меня ответа логического нет", – сказал он.

Железняк предполагает, что с такими темпами законопроект могут быть приняты во втором чтении где-то в середине апреля. Соответственно, документ вступит в силу в середине мая.

"Выглядит так, что только в апреле мы его пройдем. И, соответственно, в середине апреля он может быть проголосован. Соответственно, вступит он в силу уже в середине мая, по прогнозам", – отметил нардеп.

Напомним, 7 февраля Рада поддержала в первом чтении проект об усилении мобилизации. Однако нардепы в законопроект подали 4195 правок, поэтому его рассмотрение затягивается.

Нардеп Федор Вениславский назвал самые дискуссионные пункты законопроекта о мобилизации.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.