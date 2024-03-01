Рассмотрение законопроекта продолжается: Вениславский сказал, к какому сроку демобилизации склоняются

Обсуждения вокруг этого аспекта не утихают.

Вопрос демобилизации будет рассматриваться в режиме закрытого заседания комитета с участием представителей сектора безопасности и обороны. Речь идет о 36 месяцах.

Об этом рассказал член комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке, народный депутат Федор Вениславский в интервью РБК-Украина.

"Концептуально есть согласие, что нужно определить четкие сроки службы и возможность демобилизации", — отметил он.

По словам Вениславского, конкретные сроки, детали и механизмы будут еще обсуждаться.

"Что касается участия в боевых действиях, выполнения боевых распоряжений или обязанностей по несению военной службы в тылу и т.д. 36 месяцев — это тот ориентир, к которому мы сейчас консенсусно склоняемся", — добавил Вениславский.

Ранее в Раде сказали, что, вероятно, новый законопроект о мобилизации будет принят во втором чтении до конца марта. Количество правок, внесенных в документ, огромное – 4 тысячи.

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