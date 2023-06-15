"Рассмотрим обмен на дом на Кипре": в Одессе продают квартиру в золоте, ангелах и с бронированными окнами (фото)

В Одессе продают квартиру за 1,4 млн долларов. В объявлении говорится, что это пентхаус в "самом дорогом дворцовом стиле". На потолках и стенах повсюду золото, ангелы и мрамор.

Пентхаус расположен на трех этажах, из окон открывается вид на море. В нем четыре спальни с санузлами, бильярдная и гардеробные комнаты.

"Высокие потолки, мебель от ведущих европейских производителей Италии и Англии. Квартира выполнена в самом дорогом стиле-дворцовом и полностью оснащена эксклюзивной мебелью", – пишут в объявлении.

Пентхаус в Одессе за 1,4 млн долларов / Фото: OLX

Пентхаус в Одессе за 1,4 млн долларов / Фото: OLX

Пентхаус в Одессе за 1,4 млн долларов / Фото: OLX

Площадь каждой комнаты 30 квадратных метров. Панорамные окна бронированы. В стоимость этого "дворца" входит три места в подземном паркинге.

Отделка производилась командой архитекторов и дизайнеров Италии и Киева, а каждый элемент "выполнен в одном экземпляре, и совершенно неповторим", говорится в объявлении. Кроме того, утверждается, что пентхаус выиграл некую "всеукраинскую премию архитекторов".

"Рассмотрим обмен на дом в Киеве или на Кипре, только с вашей доплатой", – пишет риелтор.

Пентхаус в Одессе за 1,4 млн долларов / Фото: OLX

Пентхаус в Одессе за 1,4 млн долларов / Фото: OLX

Пентхаус в Одессе за 1,4 млн долларов / Фото: OLX

Пентхаус в Одессе за 1,4 млн долларов / Фото: OLX

Напомним, в Киеве продают квартиру под куполом за 10 млн долларов. Она расположена в элитном жилом комплексе в Печерском районе столицы.

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