Расстегнул штаны и снял трусы: в Одессе мужчина, показавший ребенку свой половой орган, избежал наказания

Злоумышленник освобожден из-под стражи в зале суда.

В Одессе к условному сроку наказания приговорен мужчина, который показал школьнице на улице половой орган. Девочка испугалась и обо всем рассказала матери.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

Установлено, что, находясь возле дома, он встретил девочку, которая возвращалась домой после занятий в школе №18. Злоумышленник, увидев ребенка, решил совершить к нему развратные действия сексуального характера, чтобы удовлетворить собственную половую страсть.

"Он расстегнул штаны и снял свои трусы. Затем, обнажив свой половой орган, и держа его в руке, начал демонстрировать его малолетней. Школьница очень испугалась и побежала в свой дом, где рассказала о случившемся матери", — говорится в приговоре.

В суде мужчина свою вину признал полностью и заявил об искреннем раскаянии. Суд назначил наказание в виде 4 лет ограничения свободы с испытательным сроком в полтора года. До вступления приговора в действие осужденному изменена мера пресечения – содержание в СИЗО под личное обязательство. Он освобожден из-под стражи в зале суда.

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Напомним, в Ровенской области 13-летнюю девочку преследовал мужчина, а когда она остановилась, тот стал показывать ребенку свой половой орган.

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