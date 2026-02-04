Расстрел полицейских в Черкасской области / © ТСН

После убийства четырех полицейских в Черкасской области глава полиции региона Олег Гудыма заявил, что временно прекращает исполнять свои служебные обязанности. Трагедия в селе Нехворощ вызвала протесты ветеранов и требования объективного расследования.

Заявление Олега Гудымы

На сайте Главного управления Нацполиции в Черкасской области вечером 3 февраля появилось официальное заявление Гудымы.

«В связи с трагическими событиями в Черкасской области я принял решение временно прекратить исполнение служебных обязанностей на время проведения расследования. Это мое взвешенное решение, продиктованное исключительно необходимостью обеспечить объективность и доверие к результатам расследования», — говорится в обращении главы областной полиции.

Он добавил, что глубоко сочувствую каждой семье, которой коснулась эта трагедия. По словам Гудымы, память о погибших обязывает действовать правоохранителей максимально ответственно и беспристрастно.

Митинг из-за гибели 4 полицейских и ветерана на Черкасчине

Напомним, после стрельбы в селе Нехворощ, где погибли четверо полицейских и ветеран Сергей Русинов (который открыл огонь), в Черкассах состоялся митинг с участием около 350 человек. Ветераны требовали объективного расследования и выдачи тела Русинова для почетного захоронения.

По официальной версии, в день трагедии полиция пришла к ветерану по подозрению в подрыве авто местного депутата Виталия Сторожука, после чего Русинов открыл огонь по правоохранителям и был ликвидирован. В то же время в соцсетях обсуждают версию земельного конфликта между погибшим и депутатом, а семья и побратимы ветерана отмечают его боевые заслуги и планируют продолжить протесты на этой неделе.

Митинг ветеранов в Черкассах

Обращение к Клименко и требования об отставке Гудымы

Журналист Денис Казанский и военные призвали главу МВД Игоря Клименко лично прокомментировать стрельбу в Черкасской области, где погибли четверо полицейских и Русинов. Общество требует не «стандартных отговорок», а расследования действий местной власти и полиции.

Побратимы погибшего ветерана считают произошедшее следствием конфликта со Сторожуком, который мог инсценировать покушение на себя для расправы над Русиновым. Из-за подозрений в связях полиции с депутатом протестующие в Черкассах требовали отставки Гудымы.

Детали о расстреле полицейских

Глава Нацполиции Иван Выгивский заявил, что убийство четырех правоохранителей в Черкасской области было спланированным преступлением, а не самозащитой. Во время обыска подозреваемый ветеран забаррикадировался, а затем тайно сбежал в лес, устроив засаду. Сначала он расстрелял авто местных офицеров, убив одного из них, а раненого оставил жить только потому, что узнал в нем местного.

Когда на место прибыл спецназ, стрелок открыл огонь из скрытой позиции и хладнокровно добивал раненых бойцов в упор. В конце концов нападающего ликвидировали.

Выгивский осудил попытки героизации стрелка, подчеркнув, что боевой опыт не оправдывает жестокую расправу над полицейскими.

Что известно о стрелке?

Напомним, 27 января на Черкасчине при исполнении обязанностей погибли четверо полицейских: Денис Половинка (22 года), Александр Флоринский (41 год), Сергей Сафронов (36 лет) и Владимир Бойко (37 лет). Еще один правоохранитель был ранен.

Полицейские, которые погибли в Черкасской области

Стрелком оказался 59-летний ветеран Сергей Русинов, который находился в розыске за покушение на убийство. Используя, вероятно, трофейный автомат, он сначала расстрелял авто офицеров громады, а затем — спецназовцев, после чего был ликвидирован.

Местные жители характеризуют Русинова как человека с боевым опытом, который проживал одиноко после возвращения с фронта. Сын нападавшего, с которым тот не общался более 20 лет, выразил уважение к его военной службе, но не испытал сожаления из-за смерти отца, предположив, что причиной трагедии стал конфликт с местным депутатом из-за земли.

Сам депутат призвал избегать спекуляций до завершения следствия. У погибших правоохранителей, двое из которых также были ветеранами войны, остались семьи и дети.