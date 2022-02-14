Расстрел АТОшников возле пруда в Житомирской области: обвиняемому стало плохо, суд перенесли

Заседание было перенесено на 24 февраля.

Во время судебного заседания по делу об убийстве участников АТО в Житомирской области, которое произошло в мае 2020 года, обвиняемый Анатолий Захаренко был госпитализирован из-за плохого самочувствия.

Об этом сообщает издание Житомир.инфо.

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Отмечается, что рассматривалось дело в Богунском районном суде Житомира. Заседание должны были начать с допроса эксперта. Впрочем, уже в начале заседания адвокаты защиты ходатайствовали перед судом вызвать Анатолию Захаренко скорую помощь из-за плохого самочувствия. Сначала судья объявил перерыв, но через 40 мин решил перенести заседание на 24 февраля.

Медики решили госпитализировать Анатолия Захаренко из-за высокого давления. Адвокаты обвиняемого заявили, что у него проблемы со здоровьем, но ему не предоставляется надлежащая медицинская помощь.

"У Анатолия Петровича проблемы с сердцем. К сожалению, в настоящее время в медицинском учреждении, которое в учреждении содержания под стражей, не оказывается надлежащая медицинская помощь. Фактически оказывается медицинская помощь только на бумаге. Мы обращались с ходатайством, с соответствующими запросами, просьбами в суд, с ходатайством о проверке надлежащего предоставления медицинских препаратов и медицинского лечения. В ответе: почти все предоставляется, некоторые лекарства заменены на аналоги, однако, как мы видим, фактически медицинское лечение не предоставляется должным образом", — рассказал представитель защиты Андрей Шкварко.

Напомним:

22 мая 2020 года арендатор местного пруда вблизи села Новоселица в Житомирской области расстрелял семерых АТОвцев.

Подозреваемым в убийстве оказался 58-летний владелец местного водоема Анатолий Захаренко, которого в октябре 2015 года привлекали к административной ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.

Основная версия причины конфликта заключается в том, что двое мужчин, которые были впервые на рыбалке в этом месте, начали упрекать владельца пруда, что он некоторое время жил на территории РФ и не служил в АТО.