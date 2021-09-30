Расстрел айтишника в Минске: под посольством Беларуси в Киеве прошла акция в поддержку убитых активистов

Под стенами посольства собрались около четырех десятков человек.

Из-за расстрела белорусского активиста Андрея Зельцера протестующие накануне вечером вышли под посольство Беларуси в Киеве.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 30 сентября.

Около четырех десятков протестующих под стенами посольства обустроили мемориал, где расставили фотографии убитых белорусских активистов. Туда возлагали цветы и зажигали лампадки. А еще разжигали файеры и выкрикивали лозунги. Тем самым, говорят, хотят поддержать всех, на кого белорусские власти пытается оказывать давление.

Напомним, два дня назад силовики ворвались в квартиру 31-летнего айтишника Андрея Зельцера с обысками. Он встретил их с ружьем в руках и смертельно ранил одного из сотрудников КГБ. Силовики открыли огонь на поражение и застрелили активиста. У Андрея Зельцера остался 9-летний сын, а жену сразу же задержали за соучастие в убийстве КГБешника.

Новости мира: митингующие вышли под посольство Беларуси в Киеве из-за расстрела Андрея Зельцера

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