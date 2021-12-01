"Расстрел мигрантов" в Чернобыльской зоне: пограничники опровергли фейк

В Сети распространяют недостоверное видео с кадрами, на которых вооруженные люди стреляют вроде бы в нелегальных мигрантов, идущих в Украину из Беларуси.

В Госпогранслужбе Украины сообщили, что ни одна попытка незаконного пересечения границы группой нелегальных мигрантов с территории Беларуси на днях не была зафиксирована.

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ГПСУ.

Видео, на котором видна надпись PRILUKI, якобы было записано тепловой камерой в понедельник, 29 ноября.

“Государственная пограничная служба Украины отмечает, что эта информация не соответствует действительности и фейковая. Никаких обнаружений групп незаконных мигрантов на границе с Республикой Беларусь, в т.ч. в районе Чернобыльской зоны не было”, – сообщили пограничники.

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В ГПСУ напомнили, что ранее российские пропагандисты уже распространяли информацию о задержании незаконных мигрантов в Чернобыльской зоне, которая впоследствии была опровергнута.

Напомним, на Волыни на границе с Беларусью идет пограничная спецоперация "Полесье". На разных участках пограничники, нацгвардейцы и полиция отшлифовывали сразу несколько сценариев предполагаемого наступления мигрантов.

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