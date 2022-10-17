Расстрел мобилизованных РФ под Белгородом: среди убитых двое украинцев-"добровольцев" из Херсона

Обнародованы списки мобилизованных, расстрелянных на военном полигоне в Белгородской области.
В Сети появился список погибших мобилизованных РФ в результате стрельбы на военном полигоне в Солоте Белгородской области. Среди них есть украинцы.
Об этом сообщает New Times.
Известно, что стрельбу устроили граждане Таджикистана: Рахмонов Мехроб и Аминзод Тоджиддин.
Жертвами стрелков стали 11 "добровольцев". Среди них двое жителей Украины из Херсонщины – Виктор Кириченко и Вячеслав Тиняков. Пока неизвестно, пошли ли мужчины по собственной воле на учения или были принудительно мобилизованы и стали "добровольцами".
Еще как минимум 15 человек были ранены.
Стрельба на полигоне под Белгородом:
Напомним, что инцидент произошел 15 октября на полигоне в Белгородской области во время занятий по стрельбе. Двое "граждан одной из стран СНГ" развернули минометы в сторону мобилизованных и открыли огонь. Согласно официальным данным, в результате происшествия погибли 11 человек, 15 были ранены. Стрелки были застрелены.
Ранее сообщалось, что Путин 21 сентября объявил о проведении "частичной" мобилизации в РФ. Речь шла о мобилизации 300 тысяч человек. Российские мужчины начали массово бежать из страны за границу. По информации СМИ, из России уехали более 700 тысяч человек.
Читайте также:
- Атака юга и востока Украины дронами-камикадзе: в Генштабе рассказали, сколько "мопедов" и ракет удалось сбить с утра
- "На коленях умолял пропустить": оккупанты не выпустили мужчину с матерью с сердечным приступом на блокпосту в Запорожье
- Слишком много желающих сдаться в плен: РФ пытается заблокировать украинский сайт "Хочу жить"