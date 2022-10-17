Расстрел мобилизованных РФ под Белгородом: среди убитых двое украинцев-"добровольцев" из Херсона

В Сети появился список погибших мобилизованных РФ в результате стрельбы на военном полигоне в Солоте Белгородской области. Среди них есть украинцы.

Об этом сообщает New Times.

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Известно, что стрельбу устроили граждане Таджикистана: Рахмонов Мехроб и Аминзод Тоджиддин.

Жертвами стрелков стали 11 "добровольцев". Среди них двое жителей Украины из Херсонщины – Виктор Кириченко и Вячеслав Тиняков. Пока неизвестно, пошли ли мужчины по собственной воле на учения или были принудительно мобилизованы и стали "добровольцами".

Еще как минимум 15 человек были ранены.

Стрельба на полигоне под Белгородом:

Напомним, что инцидент произошел 15 октября на полигоне в Белгородской области во время занятий по стрельбе. Двое "граждан одной из стран СНГ" развернули минометы в сторону мобилизованных и открыли огонь. Согласно официальным данным, в результате происшествия погибли 11 человек, 15 были ранены. Стрелки были застрелены.

Ранее сообщалось, что Путин 21 сентября объявил о проведении "частичной" мобилизации в РФ. Речь шла о мобилизации 300 тысяч человек. Российские мужчины начали массово бежать из страны за границу. По информации СМИ, из России уехали более 700 тысяч человек.

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