Расстрел на Институтской: будут судить "беркутовцев", участвовавших в преступлениях против активистов

В суд направили обвинительный акт в отношении шести милиционеров роты специального назначения ГМОП "Беркут", подчиненного ГУМВД Украины в Киеве. Они в соучастии с другими правоохранителями совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений, организованных высшим руководством государства.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора

"Беркутовцы", совершивших расстрел на Майдане

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По результатам расследования, 20 февраля 2014 на ул. Институтской в Киеве милиционеры роты спецназовцы "Беркута" применили к участникам акций протеста табельное гладкоствольное и автоматическое нарезное огнестрельное оружие, снаряженное боевыми припасами. В результате погибли 48 и получили огнестрельные ранения 90 участников акций протеста.

Впоследствии орудия совершения преступления были похищены, повреждены и скрыты. Часть из них была обнаружена и идентифицирована в ходе расследования.

"Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по специальной заочной процедуре, в связи с укрывательством обвиняемых на территории страны-агрессора и приобретения гражданства последней. Также в отношении обвиняемых заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

Добавляется, что обвиняемым инкриминируется исполнение явно преступного приказа, препятствование проведению мирных акций протеста и превышение служебных полномочий. Все это привело к наступлению тяжелых последствий, совершению террористического акта, совершению умышленных убийств и оконченных покушений на умышленное убийство двух и более участников акций протеста, а также похищение табельного огнестрельного оружия.

Напомним, работники ДБР завершили расследование масштабного дела в отношении бывшего руководства Украины за организацию разгона и расстрелов демонстрантов 18 – 20 февраля 2014 года.

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