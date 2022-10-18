Расстрел Нацгвардейцев на "Южмаше" в Днепре: ДБР завершило расследование (видео)

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении 20-летнего военнослужащего Артемия Рябчука, который в январе 2022 года устроил стрельбу на Южном машиностроительном заводе в Днепре. Обвинительный акт направили в суд.

Об этом 18 октября сообщили в ДБР.

Следствие установило, что обвиняемый после призыва на военную срочную службу столкнулся с неуставными отношениями со стороны старших по призыву коллег.

Несколько раз парень был свидетелем конфликтов и ссор, о которых докладывал руководству. Поэтому у других военнослужащих сформировалось к нему негативное отношение.

За несколько часов до трагедии, находясь в составе боевого караула, солдат должен был отдыхать, но получил приказ упорядочить документацию в караульном помещении.

Этот приказ старшего по призыву военнослужащего он принял за издевательство, после чего решил мстить за все предыдущие оскорбления. Находясь в комнате хранения оружия, он взял автомат и патроны и начал жестоко расстреливать, как он считал — всех своих обидчиков.

В результате инцидента 5 человек погибли, среди них один гражданский, еще 5 — получили ранения разной степени тяжести.

После расправы над военными, парень захватил автомат, 200 патронов к нему и пытался скрыться. Через несколько часов его задержали в городе Подгородное Днепровского района.

Таким образом, нацгвардеец обвиняется в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности, совершенное в отношении:

нескольких лиц, с применением оружия, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 406 УК Украины);

(ч. 3 ст. 406 УК Украины); умышленном убийстве (п. п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115 УК Украины);

(п. п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115 УК Украины); оконченном покушении на умышленное убийство двух и более лиц, лица в связи с исполнением им служебного долга, а также с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение (ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 8, 9 ч. 2 ст.115 УК Украины);

(ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 8, 9 ч. 2 ст.115 УК Украины); похищении военнослужащим оружия, боевых припасов, иного военного имущества, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 410 УК Украины);

(ч. 3 ст. 410 УК Украины); дезертирстве (ч. 3 ст. 408 УК Украины);

(ч. 3 ст. 408 УК Украины); нарушении уставных правил часовой службы, повлекшее тяжкие последствия, для предотвращения которых назначена данная стража, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 2 ст. 418 УК Украины);

(ч. 2 ст. 418 УК Украины); незаконном обращении с оружием, то есть ношении и хранении огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Фото: Кадр із відео

Напомним, трагедия на заводе "Южмаш" в Днепре произошла 27 января. 20-летний солдат срочной службы Артемий Рябчук из автомата расстрелял караул военнослужащих. В результате 5 человек погибли, еще – 5 тяжело ранены. Стрельца задержали в тот же день на выезде из города.

Читайте также: