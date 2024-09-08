Расстрел оккупантами украинских военных: Киев запретил российским пленным звонки домой

Этот запрет не нарушает Женевскую конвенцию.

На фоне увеличения российскими оккупантами расстрела украинских военных в Офисе омбудсмена запретили военнопленным РФ звонить по телефону домой.

Об этом сообщил омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона.

По его словам, этот запрет не нарушает Женевскую конвенцию.

"Скажу откровенно, некоторые вещи мы меняем. К примеру, было очень много дискуссий о возможности российских военнопленных звонить своим родным на территорию России", — сказал он.

Лубинец подчеркнул, что у российских военнопленных сохраняется возможность писать письма.

Напомним, в Сети появилось видео, как российские военные совершили очередное военное преступление. Лубинец заявил, что Красный Крест занял позу страуса в вопросе расстрелов украинских пленных.

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