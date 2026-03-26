Расстрел патрульных в Одессе: в ГБР начали расследование после смерти подозреваемого
В настоящее время на месте работают следователи бюро, которые устанавливают все обстоятельства расстрела патрульных и гибели стрелка.
Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) проверяют обстоятельства гибели мужчины, открывшего огонь по патрульным полицейским в Одессе 25 марта.
Об этом в четверг, 26 марта, сообщили в ГБР.
Там напомнили, что вечером в среду в Одессе мужчина устроил стрельбу во время проверки документов.
«При установлении личности выяснилось, что водитель находится в розыске за нарушение правил воинского учета. В этот момент мужчина открыл огонь из автомата в сторону полицейских и скрылся», — сообщили в ГБР обстоятельства нападения, в результате которого двое патрульных получили огнестрельные ранения.
«После этого с помощью аэроразведки обнаружили тело нападавшего», — уточнили в ведомстве.
В настоящее время на месте работают следователи бюро, устанавливают все обстоятельства происшествия, в том числе проверяют правомерность применения оружия. Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 365 УК Украины — превышение власти или служебных полномочий, сообщили в ГБР.
В Одессе стреляли по полицейским
В Одессе правоохранители во время задержания застрелили мужчину. 45-летний местный житель начал стрелять по правоохранителям, когда те остановили его для проверки документа
Мужчина находился в розыске за нарушение правил воинского учета. В момент проверки документов мужчина начал стрелять из автомата в полицейских, а затем скрылся на автомобиле.
«Для задержания стрелка в области была введена специальная полицейская операция. В течение нескольких часов полицейские установили местонахождение фигуранта: он скрывался в недострое», — сообщили подробности в Нацполиции.
Как рассказали правоохранители, злоумышленник не шел на контакт с переговорщиком. Более того, во время спецоперации правонарушитель стрелял по бойцам подразделения КОРД. Поэтому правоохранители были вынуждены применить оружие против правонарушителя для прекращения угрозы жизни правоохранителей.
«В ходе переговоров мужчина с третьего этажа начал стрелять по полицейским, в ответ бойцы КОРД также открыли огонь. Фигурант погиб», — уточнили полицейские. В настоящее время на месте стрельбы работает следственно-оперативная группа.