Расстрел патрульных в Одессе: в ГБР начали расследование после смерти подозреваемого

На месте стрельбы / © Национальная полиция Украины

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) проверяют обстоятельства гибели мужчины, открывшего огонь по патрульным полицейским в Одессе 25 марта.

Об этом в четверг, 26 марта, сообщили в ГБР.

Там напомнили, что вечером в среду в Одессе мужчина устроил стрельбу во время проверки документов.

«При установлении личности выяснилось, что водитель находится в розыске за нарушение правил воинского учета. В этот момент мужчина открыл огонь из автомата в сторону полицейских и скрылся», — сообщили в ГБР обстоятельства нападения, в результате которого двое патрульных получили огнестрельные ранения.

«После этого с помощью аэроразведки обнаружили тело нападавшего», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время на месте работают следователи бюро, устанавливают все обстоятельства происшествия, в том числе проверяют правомерность применения оружия. Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 365 УК Украины — превышение власти или служебных полномочий, сообщили в ГБР.

В Одессе стреляли по полицейским

В Одессе правоохранители во время задержания застрелили мужчину. 45-летний местный житель начал стрелять по правоохранителям, когда те остановили его для проверки документа

Мужчина находился в розыске за нарушение правил воинского учета. В момент проверки документов мужчина начал стрелять из автомата в полицейских, а затем скрылся на автомобиле.

«Для задержания стрелка в области была введена специальная полицейская операция. В течение нескольких часов полицейские установили местонахождение фигуранта: он скрывался в недострое», — сообщили подробности в Нацполиции.

Как рассказали правоохранители, злоумышленник не шел на контакт с переговорщиком. Более того, во время спецоперации правонарушитель стрелял по бойцам подразделения КОРД. Поэтому правоохранители были вынуждены применить оружие против правонарушителя для прекращения угрозы жизни правоохранителей.

«В ходе переговоров мужчина с третьего этажа начал стрелять по полицейским, в ответ бойцы КОРД также открыли огонь. Фигурант погиб», — уточнили полицейские. В настоящее время на месте стрельбы работает следственно-оперативная группа.