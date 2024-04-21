Расстрел патрульных в Винницкой области: в машине копов находился еще один человек

Мужчина во время нападения не пострадал.

В машине полицейских, в которых стреляли в Винницкой области, находился гражданский мужчина, которого правоохранители везли на признание.

Об этом "Суспільне" рассказала представитель Нацполиции области Зарина Маевская.

"Этой ночью полицейские дважды выезжали на сообщения о совершении домашнего насилия. Впервые составили протокол на правонарушителя, но буквально через 20 минут поступило второе сообщение. Этот мужчина пытался совершить драку с родственниками и оказал неповиновение работникам полиции. Поэтому они забрали его с собой, чтобы увезти на признание и составить протокол", — сказала Маевская.

Она уточнила, что именно по дороге в отделение полицейские заметили и остановили автомобиль с военными, чтобы проверить документы.

По ее словам, на момент нападения мужчина находился в автомобиле полиции и не пострадал.

Что известно о стрельбе

20 апреля полиция Винницкой области объявила о розыске лиц, которые ночью расстреляли полицейских. Во время комендантского часа патрульные остановили для проверки автомобиль темного цвета в Гайсинском районе. В салоне автомобиля было двое мужчин, открывших стрельбу по полицейским во время проверки документов.

От полученных ранений погиб 20-летний полицейский, его напарник ранен.

На территории Винницкой и Одесской областей полиция осуществляет операцию по розыску преступников.

На инцидент отреагировал министр внутренних дел.

"Неважно, кто и в какой одежде. В каком состоянии и по какой причине. Оправдание этому преступлению нет и не может быть", — заявил Игорь Клименко.

Офис генерального прокурора сообщил, что на причастность к совершению преступления проверяются двое военнослужащих.

Впоследствии командование Сухопутных войск заявило, что подозреваемые действительно являются военнослужащими одной из воинских частей этого рода войск. Командование обещает содействовать расследованию трагедии.

"Виновные в этом преступлении должны понести строжайшее наказание", — сказано в заявлении пресс-службы.

Как сообщила полиция, погибший во время ночного нападения полицейский – 20-летний Максим Зарецкий.

Он рядовой полиции, инспектор сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №1 (Бершадь) Гайсинского райуправления.

"Максиму было 20 лет. С 2021 года он учился в Национальной академии внутренних дел и полтора года служил в секторе реагирования патрульной полиции", — заявили в полиции.

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