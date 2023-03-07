Расстрел пленного бойца: у Минобороны просят дождаться официального подтверждения личности

В Министерстве обороны обратились к пользователям соцсетей на фоне сообщений о личности расстрелянного украинского военнопленного.

В Министерстве обороны Украины просят дождаться официального сообщения о личности погибшего украинского героя.

Об этом сказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

"К погибшим и их семьям должно быть прежде всего уважение. Соцсети и тактичность — несовместимы, меньше с тем лучше дождаться пока бригада (командир) официально подтвердит личность погибшего", — написала Маляр.

Расстрел пленного украинского военного

6 марта Украину и мир всколыхнуло видео, на котором видно, как российские оккупанты в упор расстреляли украинского военнопленного. Россияне убили украинца из-за слов: "Слава Украине!".

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что по факту расстрела российскими оккупантами пленника возбуждено уголовное производство. Речь идет о нарушении законов и обычаев войны.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина найдет убийц расстрелянного воина ВСУ. "Хочу, чтобы мы все вместе, в единстве, ответили на его слова: "Герою слава! Героям слава! Украине слава!", — сказал глава государства в своем видеообращении.

Впоследствии стало известно, что украинского пленного военнослужащего, которого россияне убили из-за слов "Слава Украине!", якобы узнала его сестра.

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