Расстрел полицейских на Винничине: начато производство – что грозит нападающим

По факту расстрела полицейских в Винницкой области начато уголовное производство.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Так, Винницкая специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству по ст. 348 УК Украины – посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего). Статья предусматривает лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

По предварительным данным, 20 апреля около 01:40 вблизи села Яланец Бершадской ОТГ Гайсинского района Винницкой области работники сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №1 Гайсинского райуправления остановили легковой автомобиль.

"Во время проверки пассажиры авто применили огнестрельное оружие. Один работник полиции погиб, второй получил ранения. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства, осуществляются безотлагательные следственные действия. В настоящее время проверяется причастность к совершению преступления двух военнослужащих", — говорится в сообщении.

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Напомним, ТСН.ua собрал все подробности смертельного нападения на полицейских в Винницкой области.

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