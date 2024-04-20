Расстрел полицейских на Винничине: в ОК "Юг" подтвердили, что нападающие – военные

В Гайсинском районе Винницкой области в ночь на 20 апреля двое мужчин совершили нападение на полицейских. Один работник полиции погиб, еще один – получил ранения. В ОК "Юг" подтвердили, что нападающие – военные.

Об этом сообщила пресс-служба ОК.

"О информации о причастности наших военнослужащих к совершению тяжкого преступления в Винницкой области. Командование войск оперативного командования "Юг" максимально способствует правоохранительным органам в поиске и задержании лиц, подозреваемых в совершении преступления. Искренне сочувствуем семье погибшего полицейского. Это тяжелая потеря и виновные обязанности должны понести наказание", — говорится в сообщении.

Там также подчеркнули, что подозреваемые в преступлении уже больше года не имеют отношения к 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы способствовать расследованию этого случая и обеспечить справедливость. Просим всех, кто владеет информацией о подозреваемых, сообщить правоохранительным органам", — добавили в Силах обороны Юга.

Напомним, ТСН.ua собрал все подробности смертельного нападения на полицейских в Винницкой области.

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