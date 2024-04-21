Расстрел полицейских: отец погибшего в шоковом состоянии, нападавших задержали

Правоохранители ввели план перехвата на территории сразу двух областей – Винницкой и Одесской. Личности разыскиваемых удалось установить почти сразу благодаря видео с камер на заправке, где мужчины остановились сразу после убийства копов. В полиции объявили их имена – это 52-летний Валерий Висилаке и его 26-летний сын Виталий.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Подозреваемых в расстреле полицейских уже задержали в Одесской области.

Мужчин сразу идентифицировали как военнослужащих

В сети много фото военных, в том числе на полигонах. В сухопутных войсках официально подтвердили, что на видео с бодикамер и АЗС – военнослужащие одной из их воинских частей. В командовании обещают максимально содействовать всестороннему и беспристрастному расследованию.

Позже появилось шокирующее видео с бодикамеры раненого полицейского. На кадрах видно, как полицейские посреди ночи остановили внедорожник, который ехал во время комендантского часа и имел проблемы с фарами. В салоне было двое. Водитель в военной форме по требованию показать документы начал отшучиваться, "поблагодарил", что их остановили.

Патрульные попросили открыть багажник, выходит пассажир в черной тактической одежде. Внимание полицейского привлекает большой деревянный ящик. Но вместо открытия ящика пассажир неожиданно несколько раз бьет полицейского в лицо, тот падает. Дальше слышны выстрелы. Один полицейский из-за стрельбы погиб, другой получил ранения.

Преступники садятся во внедорожник и уезжают. Тем временем из полицейского авто выбегает мужчина, которого перед инцидентом задержали за хулиганство. Он пытается помочь, однако раненый встает сам и вызывает помощь.

До ближайшего села отсюда всего несколько сотен метров. Это именно то место, где произошел жестокий расстрел двух полицейских. На асфальте до сих пор большая лужа крови. Сейчас здесь продолжают работать следователи, ищут гильзы, чтобы определить, из какого оружия стреляли нападавшие.

20-летний патрульный Максим Зарецкий погиб на месте, его нападающий тоже Максим в больнице с огнестрельным ранением, но в сознании. Палата под охраной.

"У него состояние средней тяжести, я бы не сказала что оно очень тяжелое, ему проведены все необходимые исследования, все смежные специалисты вызваны. Там разные ранения, комбинированная травма", – рассказала врач Бершадской больницы Анна Руль.

В Винницкой и соседней Одесской области вводится план-перехват. Следы нападающих обнаруживают на одной из АЗС. Благодаря видео с камер наблюдения устанавливают лица беглецов – это двое военнослужащих 52-летний Валерий Висилаке и его 26-летний сын Виталий, уже подтвердившихся в сухопутных войсках.

"Не знаю что, но в 2 часа во время комендантского часа двигаться это уже нарушение, но они наверняка сопротивлялись что автомобиль замаскирован, военная форма позволит ездить беспрепятственно. Непонятно вообще, что они везли, куда и кого они поддерживают, какие силы тем содержимым тех ящиков, которые были в автомобиле", – говорит Виталий Бершадский, городской голова.

Отец погибшего полицейского в шоке. Говорит, видел сына за несколько часов до ночной смены. Он был весел и шутил

"20 лет. Все нормально, батя, так и так. Еще пошутили. Но вызов один, второй 28.12 он давай, батя, все пока. В два часа встал, что такое, не спится. Позвонили, я уже так и понял", – поделился отец Владимир Зарецкий.

Родные говорят парень отдавался службе и мечтал о карьере спецназовца.

"Максим был предан своему делу, он был еще студентом академии внутренних дел, но уже работал у нас в полиции. Целеустремленный, справедливый, физически развитый, занимался спортом, один сын в семье", – сказал Бершадский.

Дата прощания с Максимом пока неизвестна, семья ждет маму парня, которая была на заработках за границей. В Бершадской общине объявлен траур.

Напомним, в Винницкой области двое мужчин ночью напали на полицейских. По факту расстрела полицейских в Винницкой области начато уголовное производство.

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