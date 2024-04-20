Расстрел полицейских в Винницкой области: глава МВД отреагировал

Министр внутренних дел Игорь Клименко отреагировал на расстрел полицейских в Винницкой области и заявил, что злоумышленники должны отвечать за свои действия "по всей строгости закона".

Об этом глава МВД написал в своем Telegram-канале.

"Неважно — кто и в какой одежде, в каком состоянии и по какой причине. Оправдание этому преступлению нет и не может быть", — прокомментировал министр трагедию в Винницкой области.

Клименко отмечает, что стрелков необходимо найти и задержать. По словам главы МВД, этот трагический случай показывает, что тыла для полицейских нет.

Как сообщалось, в Гайсинском районе Винницкой области неизвестные расстреляли полицейских — один погиб. Еще один получил ранение. Инцидент произошел около 2 часов ночи, когда правоохранители остановили автомобиль для проверки документов.

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