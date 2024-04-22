Расстрел полицейских в Винницкой области: нападающим-военным сообщено о подозрении

Двое подозреваемых в убийстве полицейского в Винницкой области ночью против 20 апреля сообщили о подозрении в убийстве и покушении на жизнь правоохранителей, а также в дизертирстве.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве спецпрокуратуры в сфере обороны Южного региона двум военнослужащим сообщено о подозрении в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", — говорится в сообщении.

Кроме того, задержанным сообщено о подозрении в дезертирстве с оружием по предварительному сговору группой лиц, совершенное в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.

Отмечается, что с подозреваемыми проводятся следственные действия и решается вопрос об избрании им мер в виде содержания под стражей.

Расстрел полицейских

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Ночью 20 апреля около 02:00 в Гайсинском районе Винницкой области неизвестные расстреляли полицейских — один погиб . Другой – получил ранение. Нападавшие скрылись. Инцидент произошел, когда правоохранители остановили автомобиль для проверки документов.

Оказалось, что нападающие – военные. Подозреваемые уже больше года не имеют отношения к 28 ОМБр, как об этом сообщали в СМИ. Впрочем, они – военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск. Издание "Думская" писало, что это 26-летний Виталий Василака и его 51-летний отец Валерий Василака

Спустя более суток, 21 апреля, подозреваемых в нападении на полицейских задержали в Одесской области — в селе Липецкое Подольского района. Ранее на территории Винницкой области обнаружено их транспортное средство и боеприпасы. Кроме того, было найдено оружие – вероятно орудие убийства.

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