Расстрел полицейских в Винницкой области: в каком состоянии пострадавший, которому удалось выжить

Сотрудник полиции пообещал как можно скорее вернуться на службу.
Руководители полиции Винницкой области посетили в больнице травмированного полицейского Максима Шарапановского. Он является напарником погибшего Максима Зарецкого.
Об этом сообщает полиция Винницкой области.
Как известно, в результате вооруженного нападения 20 апреля мужчина был госпитализирован с многочисленными травмами. По оценке врачей, он в состоянии средней тяжести.
Поддержать полицейского приехали заместитель начальника ГУНП в Винницкой области Владимир Олексюк и руководитель Управления кадрового обеспечения Александр Конев.
"Владимир Олексюк поблагодарил коллегу за мужество и преданность, а Максим пообещал как можно быстрее вернуться в строй. Желаем полицейскому скорейшего выздоровления и ждем службы", – говорится в сообщении.
Напомним, в Винницкой области двое мужчин ночью напали на полицейских. По факту расстрела полицейских в Винницкой области начато уголовное производство.
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