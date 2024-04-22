Расстрел полицейских в Винницкой области: второму подозреваемому избрали меру пресечения

Суд избрал меру второму подозреваемому в убийстве полицейского – 26-летнему военнослужащему.
По ходатайству прокуроров 26-летнему военнослужащему Виталию Василаке – второму подозреваемому в расстреле полицейских в Винницкой области – суд избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Ему инкриминировано убийство и покушение на жизнь полицейских, незаконное обращение с оружием и дезертирство.
В понедельник, 22 апреля, еще одному подозреваемому в убийстве 52-летнему Валерию Василаке также избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
На суде Валерий Василака раскаялся и заявил, чтобы "поменял бы свою жизнь на жизнь полицейского". По его словам, в полицейских стрелял его 26-летний сын – второй подозреваемый в убийстве полицейского.
"Выстрелил сын. Он подумал, что полицейский меня застрелил", — заявил Валерий и добавил, что оружие, которое было в автомобиле, украл сын. Продавать ее вроде бы не планировали.
Напомним, в ночь на 20 апреля около 02:00 в Винницкой области двое мужчин в военной форме расстреляли полицейских — один погиб. Другой – получил ранение. Нападавшие скрылись, а 22 апреля их задержали в Одесской области.
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