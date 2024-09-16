Расстрел полиции из автомата на Хмельнитчине: суд избрал меру пресечения нападающему

Стрелок находится под стражей на период досудебного расследования.

В Хмельницкой области суд взял под стражу мужчину, который из автомата расстрелял два служебных автомобиля и ранил полицейского и гражданского.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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По делу возбуждено уголовное производство по статье 348 Уголовного кодекса Украины "посягательство на жизнь работника правоохранительного органа". Злоумышленник будет находиться под стражей в период досудебного расследования.

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60 ПУЛЬ У ПОЛИЦЕЙСКИХ! Военный расправил над копами в Хмельницком

Напомним, речь идет об инциденте, произошедшем 14 сентября около часа ночи в селе Олешин Хмельницкой ТГ. Полицейские остановили водителя, находящегося за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Пьяный водитель отправился домой пешком, чтобы решить какие-нибудь вопросы. Вернулся злоумышленник с автоматом Калашникова в руках, из которого открыл стрельбу по копам. Он выпустил 60 патронов по двум полицейским автомобилям.

В результате стрельбы был тяжело ранен 22-летний работник полиции. Также касательное ранение пулей получил пассажир автомобиля нарушителя. Стрелка задержали бойцы КОРД.

Ранее сообщалось, что в Луцке задержан мужчина, который стрелял в сотрудников ТЦК. Ему грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

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