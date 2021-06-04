Расстрел семерых человек под Житомиром: судьи выносят приговор стрелку

Трое из убитых рыбаков были военными Нацгвардии, другие — волонтеры и добровольцы.

В Житомирской области началось заседание суда по расстрела семерых мужчин весной прошлого года. Подозреваемый — арендатор пруда, у которого они гостили.

Также читайте В Житомире под усиленной охраной судят мужчину, который расстрелял на своем пруду семь человек

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Решение по массовому расстрелу в селе Новоселица — должны вынести судьи на Житомирщине. Сегодня- финальное заседание суда. Семь мужчин, среди них атовцев и нацгвардейцев - расстреляли весной прошлого года. Подозреваемый - арендатор пруда, у которого они гостили.

Это самый массовый расстрел в стране за последние десять лет. 58-летнему подсудимому грозит пожизненное заключение.

У зала суда сегодня многолюдно, здесь много волонтеров, атовцев, журналистов. На это заседание приехали и родственники погибших. Со дня расстрела на ставку в селе Новоселица прошло чуть больше года. Поэтому все ждут решения суда.



Стрельба на озере произошла в мае в прошлом году. Компания из 8 мужчин приехала из Киева порыбачить и отдохнуть. С арендатором ставка — Анатолием Захаренко были знакомы.

По данным следствия, мужчины употребляли алкоголь, шестеро из них пошли спать, а двое поздно сидели за столом с арендатором пруда. Якобы один из них начал упрекать Захаренко за то, что он когда-то жил в России и не воевал против оккупантов. В ответ арендатор пруда схватил ружье и начал стрелять. Убил сначала двух, с которыми сидел за столом, а потом — еще четырех, спали. Только одному удалось скрыться. Его показания и легли в основу дела.

Трое из убитых рыбаков были военными Нацгвардии. Другие — волонтеры и добровольцы. Со дня расстрела обвиняемый Анатолий Захаренко находится под стражей, в его крови не обнаружили алкголю, а медэксперты признали его вменяемым.

Когда Захаренко задержали, он объяснил, что это была самозащита: сказал, что гости первые на него напали. Такие же показания он давал и в суде. Шестеро родственников подали иск о взыскании с Захаренко по 2 млн грн морального ущерба. По уголовной ответственности подсудимому грозит пожизненное заключение.

Новости Украины: в Житомирской области должны вынести решение по массовому расстрелу

Напомним, что в Кирилловке Запорожской области произошла стрельба. В результате двое мужчин получили ранения, а стрелок скрылся с места преступления.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку